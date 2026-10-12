East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Lukrative East West Bancorp-Investition?
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12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem East West Bancorp-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 80,33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 124,486 East West Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 125,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 626,79 USD wert. Damit wäre die Investition um 56,27 Prozent gestiegen.
Insgesamt war East West Bancorp zuletzt 17,15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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