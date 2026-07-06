East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Frühes Investment
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das East West Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das East West Bancorp-Papier bei 108,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,919 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,77 USD, da sich der Wert einer East West Bancorp-Aktie am 02.07.2026 auf 129,30 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,77 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 17,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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