NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen East West Bancorp-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden East West Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,84 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,747 East West Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 122,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 154,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 215,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich jüngst auf 16,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at