East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Lukrativer East West Bancorp-Einstieg?
|
23.02.2026 16:04:34
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem East West Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren East West Bancorp-Anteile an diesem Tag 76,32 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 131,027 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 121,31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 894,92 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 58,95 Prozent.
Der East West Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 16,76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!