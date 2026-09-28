NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen East West Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die East West Bancorp-Aktie letztlich bei 108,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das East West Bancorp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,923 East West Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 127,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,41 USD wert. Mit einer Performance von +17,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war East West Bancorp zuletzt 17,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at