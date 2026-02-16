East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Langfristige Investition
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine East West Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden East West Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die East West Bancorp-Aktie bei 98,57 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,145 East West Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 195,39 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 13.02.2026 auf 117,83 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,54 Prozent gesteigert.
East West Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,19 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu East West Bancorp Inc.
Analysen zu East West Bancorp Inc.
Aktien in diesem Artikel
|East West Bancorp Inc.
|99,00
|0,00%
