NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

East West Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der East West Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 69,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,445 East West Bancorp-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,15 USD, da sich der Wert einer East West Bancorp-Aktie am 28.11.2025 auf 106,70 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,15 Prozent angewachsen.

East West Bancorp war somit zuletzt am Markt 14,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at