NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden East West Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der East West Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 37,49 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 266,738 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 117,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 328,35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 213,28 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete East West Bancorp eine Marktkapitalisierung von 16,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at