East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Frühe Anlage
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der East West Bancorp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,082 East West Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 106,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 410,97 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 410,97 USD entspricht einer Performance von +241,10 Prozent.
East West Bancorp war somit zuletzt am Markt 14,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu East West Bancorp Inc.
Analysen zu East West Bancorp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|East West Bancorp Inc.
|91,50
|0,55%
