NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen East West Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der East West Bancorp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,082 East West Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 106,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 410,97 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 410,97 USD entspricht einer Performance von +241,10 Prozent.

East West Bancorp war somit zuletzt am Markt 14,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at