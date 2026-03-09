East West Bancorp Aktie

East West Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

Frühe Anlage 09.03.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen East West Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der East West Bancorp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,082 East West Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 106,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 410,97 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 410,97 USD entspricht einer Performance von +241,10 Prozent.

East West Bancorp war somit zuletzt am Markt 14,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

