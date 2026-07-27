East West Bancorp Aktie

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WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

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Langfristige Investition 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen East West Bancorp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem East West Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die East West Bancorp-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,889 East West Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 131,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 378,39 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 278,39 Prozent.

East West Bancorp wurde am Markt mit 17,88 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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