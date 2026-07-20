NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen East West Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades East West Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 68,68 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145,603 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 134,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 586,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,86 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete East West Bancorp eine Marktkapitalisierung von 18,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at