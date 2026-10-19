East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|East West Bancorp-Anlage
|
19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in East West Bancorp von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das East West Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die East West Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 39,01 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,563 East West Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 325,25 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 16.10.2026 auf 126,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 225,25 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich jüngst auf 17,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu East West Bancorp Inc.
Analysen zu East West Bancorp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|East West Bancorp Inc.
|112,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.