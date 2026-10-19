East West Bancorp Aktie

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WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

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East West Bancorp-Anlage 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in East West Bancorp von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das East West Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die East West Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 39,01 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,563 East West Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 325,25 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 16.10.2026 auf 126,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 225,25 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich jüngst auf 17,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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