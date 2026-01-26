East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
Frühe Anlage
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der East West Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das East West Bancorp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,401 East West Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 111,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 492,23 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 492,23 USD entspricht einer Performance von +49,22 Prozent.
Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 15,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
