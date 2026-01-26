NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen East West Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der East West Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das East West Bancorp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,401 East West Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 111,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 492,23 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 492,23 USD entspricht einer Performance von +49,22 Prozent.

Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 15,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at