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East West Bancorp Aktie

East West Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

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Performance unter der Lupe 30.03.2026 16:05:03

NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in East West Bancorp von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen East West Bancorp-Einstiegs gewesen.

Am 30.03.2021 wurde das East West Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren East West Bancorp-Anteile an diesem Tag 74,99 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das East West Bancorp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,335 East West Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 103,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 386,32 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38,63 Prozent vermehrt.

Alle East West Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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