NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich East West Bancorp-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp am 18.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,40 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,09 Prozent. Die Gesamtausschüttung von East West Bancorp umfasst 334,04 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 8,29 Prozent.

East West Bancorp-Stockdividendenrendite

Der East West Bancorp-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 121,05 USD in den Feierabend. Der East West Bancorp-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,14 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 2,30 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von East West Bancorp via NASDAQ 149,59 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 164,25 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie East West Bancorp

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,20 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,64 Prozent zulegen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie East West Bancorp

East West Bancorp ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 16,305 Mrd. USD. Das East West Bancorp-KGV beträgt aktuell 11,80. Im Jahr 2025 erzielte East West Bancorp einen Umsatz von 4,603 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 9,52 USD.

Redaktion finanzen.at