WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 62,23 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,607 eBay-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,03 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 05.02.2026 auf 86,52 USD belief. Damit wäre die Investition um 39,03 Prozent gestiegen.
eBay wurde am Markt mit 39,21 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
