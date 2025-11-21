NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die eBay-Aktie Anlegern gebracht.

Am 21.11.2015 wurden eBay-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 29,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,116 eBay-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 546,46 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 20.11.2025 auf 80,05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 175,46 Prozent angezogen.

eBay war somit zuletzt am Markt 36,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

