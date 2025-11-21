eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Langfristige Performance
|
21.11.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren eingefahren
Am 21.11.2015 wurden eBay-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 29,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,116 eBay-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 546,46 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 20.11.2025 auf 80,05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 175,46 Prozent angezogen.
eBay war somit zuletzt am Markt 36,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu eBay Inc.mehr Nachrichten
|
20.11.25
|eBay-Aktie fällt: eBay bringt Live-Shopping-Funktion nach Deutschland (dpa-AFX)
|
14.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.11.25