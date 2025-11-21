eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Performance 21.11.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die eBay-Aktie Anlegern gebracht.

Am 21.11.2015 wurden eBay-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 29,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,116 eBay-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 546,46 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 20.11.2025 auf 80,05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 175,46 Prozent angezogen.

eBay war somit zuletzt am Markt 36,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.mehr Nachrichten