NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in eBay gewesen.

eBay-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die eBay-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,291 eBay-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 109,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,54 USD wert. Damit wäre die Investition um 41,54 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte eBay einen Börsenwert von 47,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at