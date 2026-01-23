NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingefahren

eBay Aktie
Heute vor 1 Jahr wurde die eBay-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 64,75 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in eBay-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,444 eBay-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 93,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 449,88 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,99 Prozent angezogen.
Am Markt war eBay jüngst 41,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
