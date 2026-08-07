NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die eBay-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem eBay-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 107,504 eBay-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 840,46 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 06.08.2026 auf 110,14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,40 Prozent angewachsen.

eBay erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at