eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Rentabler eBay-Einstieg?
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22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die eBay-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das eBay-Papier an diesem Tag 44,12 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,267 eBay-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 117,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 265,48 USD wert. Mit einer Performance von +165,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
eBay erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 52,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com