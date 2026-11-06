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WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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Profitabler eBay-Einstieg? 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in eBay gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das eBay-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das eBay-Papier an diesem Tag 40,36 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,478 eBay-Aktien. Die gehaltenen eBay-Anteile wären am 05.11.2026 305,62 USD wert, da der Schlussstand 123,35 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 205,62 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 54,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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