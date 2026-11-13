NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in eBay-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden eBay-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das eBay-Papier letztlich bei 73,91 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die eBay-Aktie investierten, hätten nun 13,530 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 625,49 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 12.11.2026 auf 120,14 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,55 Prozent zugenommen.

Am Markt war eBay jüngst 53,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at