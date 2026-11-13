eBay Aktie

eBay ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in eBay-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden eBay-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das eBay-Papier letztlich bei 73,91 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die eBay-Aktie investierten, hätten nun 13,530 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 625,49 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 12.11.2026 auf 120,14 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,55 Prozent zugenommen.

Am Markt war eBay jüngst 53,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu eBay Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

eBay Inc. 109,58 0,92% eBay Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14:30 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen