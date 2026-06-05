NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen eBay-Investment verdienen können.

Am 05.06.2016 wurde die eBay-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23,98 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das eBay-Papier investiert hätte, hätte er nun 417,014 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der eBay-Aktie auf 109,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45 517,10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 355,17 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von eBay belief sich zuletzt auf 48,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at