eBay Aktie

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WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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Langfristige Investition 03.04.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die eBay-Aktie Anlegern gebracht.

Die eBay-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 63,11 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die eBay-Aktie investiert hat, hat nun 158,453 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 94,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 916,81 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,17 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete eBay eine Marktkapitalisierung von 42,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

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