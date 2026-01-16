eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|eBay-Investmentbeispiel
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem eBay-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das eBay-Papier bei 25,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,959 eBay-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 380,32 USD, da sich der Wert einer eBay-Aktie am 15.01.2026 auf 96,07 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 280,32 Prozent vermehrt.
Am Markt war eBay jüngst 42,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
Nachrichten zu eBay Inc.
|
16.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
09.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)