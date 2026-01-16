NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in eBay-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem eBay-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das eBay-Papier bei 25,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,959 eBay-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 380,32 USD, da sich der Wert einer eBay-Aktie am 15.01.2026 auf 96,07 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 280,32 Prozent vermehrt.

Am Markt war eBay jüngst 42,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at