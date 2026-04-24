NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in eBay eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der eBay-Aktie statt. Zum Handelsende stand die eBay-Aktie an diesem Tag bei 43,86 USD. Bei einem eBay-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 227,998 eBay-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 575,01 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 23.04.2026 auf 103,40 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 135,75 Prozent zugenommen.

Der eBay-Wert an der Börse wurde auf 47,45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at