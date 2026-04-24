eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Lohnende eBay-Anlage?
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24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der eBay-Aktie statt. Zum Handelsende stand die eBay-Aktie an diesem Tag bei 43,86 USD. Bei einem eBay-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 227,998 eBay-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 575,01 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 23.04.2026 auf 103,40 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 135,75 Prozent zugenommen.
Der eBay-Wert an der Börse wurde auf 47,45 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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