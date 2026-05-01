eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Lohnende eBay-Anlage?
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01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der eBay-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die eBay-Aktie letztlich bei 55,79 USD. Bei einem eBay-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,792 eBay-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 185,48 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 30.04.2026 auf 103,48 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,48 Prozent zugenommen.
Der eBay-Wert an der Börse wurde auf 46,18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: goldenangel / Shutterstock.com
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