eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Profitabler eBay-Einstieg?
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20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor einem Jahr verdient
Das eBay-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66,34 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,507 eBay-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,78 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 19.03.2026 auf 90,74 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 36,78 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte eBay einen Börsenwert von 40,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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