NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das eBay-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,49 USD. Bei einem eBay-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,464 eBay-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 79,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 530,90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 253,09 Prozent zugenommen.
Am Markt war eBay jüngst 37,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
