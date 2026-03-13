NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem eBay-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen eBay-Anteile letztlich bei 24,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das eBay-Papier investiert hätte, befänden sich nun 416,320 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 468,78 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 12.03.2026 auf 90,00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +274,69 Prozent.

Der Börsenwert von eBay belief sich zuletzt auf 40,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at