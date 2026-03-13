eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|eBay-Investment
|
13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem eBay-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen eBay-Anteile letztlich bei 24,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das eBay-Papier investiert hätte, befänden sich nun 416,320 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 468,78 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 12.03.2026 auf 90,00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +274,69 Prozent.
Der Börsenwert von eBay belief sich zuletzt auf 40,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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