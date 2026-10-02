NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in eBay-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das eBay-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 88,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,312 eBay-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 197,85 USD, da sich der Wert einer eBay-Aktie am 01.10.2026 auf 105,89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 19,79 Prozent vermehrt.

Der eBay-Wert an der Börse wurde auf 47,27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at