eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|eBay-Anlage
|
27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die eBay-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 82,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das eBay-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,212 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,07 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 25.11.2026 auf 115,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,07 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 50,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Denis Radovanovic / Shutterstock.com
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