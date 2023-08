NASDAQ Composite Index-Papier Ebix-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Ebix gekostet

Bei einem frühen Investment in Ebix-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Ebix-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ebix-Anteile an diesem Tag 25,72 USD wert. Bei einem Ebix-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,888 Ebix-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2023 auf 16,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,44 USD wert. Mit einer Performance von -34,56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Ebix eine Börsenbewertung in Höhe von 517,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at