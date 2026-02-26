NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Electronic Arts-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.02.2016 wurden Electronic Arts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,45 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Electronic Arts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155,159 Electronic Arts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Electronic Arts-Papiers auf 201,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 339,02 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 213,39 Prozent.

Zuletzt verbuchte Electronic Arts einen Börsenwert von 50,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at