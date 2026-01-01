NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Electronic Arts-Aktien verdienen können.

Am 01.01.2016 wurden Electronic Arts-Anteile via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Electronic Arts-Aktie 68,72 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Electronic Arts-Aktie investiert, befänden sich nun 1,455 Electronic Arts-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 204,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 297,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 197,34 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Electronic Arts belief sich jüngst auf 51,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at