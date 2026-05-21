NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Electronic Arts-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Electronic Arts-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Electronic Arts-Papier 73,11 USD wert. Bei einem Electronic Arts-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 136,780 Electronic Arts-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 573,52 USD, da sich der Wert einer Electronic Arts-Aktie am 20.05.2026 auf 201,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 175,74 Prozent.

Electronic Arts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at