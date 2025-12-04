NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Electronic Arts-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Electronic Arts-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 70,38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Electronic Arts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,421 Electronic Arts-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 288,73 USD, da sich der Wert einer Electronic Arts-Aktie am 03.12.2025 auf 203,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 188,73 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Electronic Arts bezifferte sich zuletzt auf 50,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at