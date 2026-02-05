Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Electronic Arts-Performance
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Electronic Arts-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Electronic Arts-Papier bei 130,47 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Electronic Arts-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 76,646 Electronic Arts-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 196,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 086,99 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 15 086,99 USD entspricht einer Performance von +50,87 Prozent.
Der Electronic Arts-Wert an der Börse wurde auf 50,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Electronic Arts Inc.
|169,12
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.