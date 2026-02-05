NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Electronic Arts-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Electronic Arts-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Electronic Arts-Papier bei 130,47 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Electronic Arts-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 76,646 Electronic Arts-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 196,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 086,99 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 15 086,99 USD entspricht einer Performance von +50,87 Prozent.

Der Electronic Arts-Wert an der Börse wurde auf 50,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at