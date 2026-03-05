NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Electronic Arts-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Electronic Arts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Electronic Arts-Papier an diesem Tag bei 134,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,746 Electronic Arts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.03.2026 150,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,49 Prozent gesteigert.

Electronic Arts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at