Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Electronic Arts-Investment im Blick
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Electronic Arts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Electronic Arts-Papier an diesem Tag bei 134,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,746 Electronic Arts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.03.2026 150,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,49 Prozent gesteigert.
Electronic Arts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,40 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Electronic Arts Inc.
|172,82
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.