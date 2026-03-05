Electronic Arts Aktie

Electronic Arts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878372 / ISIN: US2855121099

Electronic Arts-Investment im Blick 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Electronic Arts-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Electronic Arts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Electronic Arts-Papier an diesem Tag bei 134,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,746 Electronic Arts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.03.2026 150,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,49 Prozent gesteigert.

Electronic Arts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

26.02.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
19.02.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
12.02.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
05.02.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
29.01.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
22.01.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
16.01.26
Lucasfilm’s Kathleen Kennedy to step down after rebooting Star Wars franchise (Financial Times)
15.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)

Analysen zu Electronic Arts Inc.

30.09.25 Electronic Arts Hold Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Electronic Arts Inc. 172,82 -0,12% Electronic Arts Inc.

