Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Investmentbeispiel
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Electronic Arts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 145,09 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 68,923 Electronic Arts-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.04.2026 13 968,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 202,67 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,69 Prozent zugenommen.
Electronic Arts war somit zuletzt am Markt 50,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com