NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Electronic Arts-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 26.03.2016 wurde die Electronic Arts-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 64,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Electronic Arts-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,557 Electronic Arts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 202,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 314,98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 214,98 Prozent vermehrt.

Electronic Arts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at