NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Electronic Arts-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Electronic Arts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 146,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68,311 Electronic Arts-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 203,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 880,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,81 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Electronic Arts belief sich zuletzt auf 50,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at