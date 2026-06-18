NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Electronic Arts-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Electronic Arts-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 74,52 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Electronic Arts-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,342 Electronic Arts-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 272,44 USD, da sich der Wert einer Electronic Arts-Aktie am 17.06.2026 auf 203,02 USD belief. Das entspricht einem Plus von 172,44 Prozent.

Der Electronic Arts-Wert an der Börse wurde auf 50,69 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at