Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Electronic Arts-Investmentbeispiel
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Electronic Arts-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 74,52 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Electronic Arts-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,342 Electronic Arts-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 272,44 USD, da sich der Wert einer Electronic Arts-Aktie am 17.06.2026 auf 203,02 USD belief. Das entspricht einem Plus von 172,44 Prozent.
Der Electronic Arts-Wert an der Börse wurde auf 50,69 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com