NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Electronic Arts-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Electronic Arts-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Electronic Arts-Aktie bei 141,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,705 Electronic Arts-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 204,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,40 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 144,40 USD, was einer positiven Performance von 44,40 Prozent entspricht.

Electronic Arts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at