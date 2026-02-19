Electronic Arts Aktie

Electronic Arts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878372 / ISIN: US2855121099

19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Electronic Arts-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 19.02.2021 wurde das Electronic Arts-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 145,95 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Electronic Arts-Aktie investiert, befänden sich nun 6,852 Electronic Arts-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 200,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 371,91 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,19 Prozent angewachsen.

Electronic Arts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,71 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Bei einem frühen Electronic Arts-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

