Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Langfristige Anlage
|
07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 07.05.2023 wurde das Electronic Arts-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 125,42 USD. Bei einem Electronic Arts-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,797 Electronic Arts-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 160,09 USD, da sich der Wert eines Electronic Arts-Papiers am 06.05.2026 auf 200,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,09 Prozent vermehrt.
Electronic Arts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,54 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com