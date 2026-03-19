NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Electronic Arts-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Electronic Arts-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 128,40 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Electronic Arts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 77,882 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 15 623,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200,61 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,24 Prozent zugenommen.

Electronic Arts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at