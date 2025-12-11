Electronic Arts Aktie

Electronic Arts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878372 / ISIN: US2855121099

Lukrative Electronic Arts-Investition? 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Electronic Arts-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 11.12.2024 wurde das Electronic Arts-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 163,92 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,101 Electronic Arts-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 203,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 241,52 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24,15 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Electronic Arts eine Marktkapitalisierung von 51,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

30.09.25 Electronic Arts Hold Jefferies & Company Inc.
