Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Lukrative Electronic Arts-Investition?
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 11.12.2024 wurde das Electronic Arts-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 163,92 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,101 Electronic Arts-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 203,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 241,52 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24,15 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Electronic Arts eine Marktkapitalisierung von 51,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Electronic Arts Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Electronic Arts Inc.
|172,76
|0,54%