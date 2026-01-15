NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren verdient

Electronic Arts Aktie
Am 15.01.2023 wurden Electronic Arts-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 125,46 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 79,707 Electronic Arts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 204,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 276,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,76 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Electronic Arts zuletzt 50,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
