WKN: 878372 / ISIN: US2855121099

Lohnender Electronic Arts-Einstieg? 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Electronic Arts-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 15.01.2023 wurden Electronic Arts-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 125,46 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 79,707 Electronic Arts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 204,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 276,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,76 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Electronic Arts zuletzt 50,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

30.09.25 Electronic Arts Hold Jefferies & Company Inc.
